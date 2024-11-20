日銀は10月10日、生活意識に関するアンケート調査（2024年9月調査）の結果を公表した。調査期間は8月8日～9月3日である。各種データの中から、2つ取り上げたい。 （1）「経済成長力DI」 「長い目で見たとき、日本経済の成長力について、どう思いますか」という設問への回答選択肢は3つある。回答比率「より高い成長が見込める」―「より低い成長しか見込めない」で上記DIは算出されており、選択肢「