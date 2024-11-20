Nulbarichが、新曲「遊園」のミュージックビデオを公開した。「遊園」は、11月20日に配信リリースされたNulbarichとしては珍しいラブソング。公開されたミュージックビデオには、同楽曲で初タッグを組んだmabanuaが謎のトラック運転手に扮し、渋く味わいのある存在感を発揮している。mabanuaが運転する軽トラの荷台に載っているのは楽曲タイトルから連想される、移動式のミニ遊園地。郊外から都心まで様々な場所を走りながら、1日