通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.94-1.74円コールオーバー ユーロ円1.52-2.19円コールオーバー ポンド円1.73-2.61円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格