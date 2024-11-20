【新興国通貨】ドル人民元７．２４００前後＝中国人民元 午前の中国主要政策金利最優遇貸出金利は市場予想通り据え置きとなった。ドル人民元は昨日海外市場と同水準でスタートし、その後ももみ合い。目立ったj方向性を見せていない。米中関係の悪化懸念が元安材料も７．２５００超えにはかなり慎重で上値おいに勢いがない。 USDCNY7.2408USDCNH7.2408