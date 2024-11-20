BUCK-TICKが、11月20日にニューシングル「雷神 風神 -レゾナンス」をリリース。同作のミュージックビデオを公開した。「雷神 風神 -レゾナンス」は、4人体制となったBUCK-TICK初のシングル楽曲であり、日本テレビ系『DayDay.』11月エンディングテーマにもなっている。今井寿が作詞作曲を手がけた、今井寿と星野英彦のツインヴォーカル曲となる。本作のミュージックビデオの監督は、BUCK-TICKとは初共演となる映像作家の五反田和樹