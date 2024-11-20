【北欧通貨】ドルクローナ１０．９０台＝スウェーデンクローナ スウェーデンクローナは利下げ継続の期待もあって軟調地合いも、１ドル=１１．００クローナを超えると高値警戒感もあってドル買いの勢いが弱まることもあり、少し調整が入ってもみ合いとなっている。今月３会合連続の利下げを実施、利下げ幅も市場予想通りとはいえ０．５％に広げたスウェーデン。１２月の会合でも連