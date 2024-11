hide生誕60周年を記念して、hide with Spread Beaverワンマンライブ<hide Memorial Day 2025hide with Spread Beaver “REPSYCLE“ 〜Life is still going on!! 〜>が2025年5月2日および3日の2日間、東京体育館で開催されることが発表となった。◆hide with Spread Beaver 画像1998年に惜しまれつつ永眠し、26年目・27回忌を迎えた今も音楽シーンに影響を与え続け、日本国内のみならず世界中で愛され続けるアーティストhideが