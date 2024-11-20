千葉ロッテマリーンズは20日、2025年春季キャンプの日程を発表した。沖縄県石垣市春季キャンプは18年目、沖縄県糸満市での春季キャンプは4年目。宮崎県都城市での春季キャンプは初となる。石垣島キャンプ組は1月30日に移動し、同31日は自主練習、全体ミーティングを実施。2月16日に石垣キャンプ打ち上げ後、沖縄本島入りする。また、糸満キャンプ期間中に4試合の練習試合を予定（詳細は主催球団が発表）。キャンプ日程は以下の