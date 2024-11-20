【モデルプレス＝2024/11/20】モデルで女優の永瀬莉子が18日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露した。【写真】「着せ恋」女優、色白美脚披露◆永瀬莉子、美スタイル披露「久々に私服投稿」とし、全身ショットを披露した永瀬。黒のニットトップスにデニムのミニスカートとブーツを組み合わせたコーディネートで美しい脚を惜しげなく見せている。この投稿を受け、ファンからは「スタイル抜群」「私服オシャレ」「シンプ