【モデルプレス＝2024/11/20】女優の土屋炎伽、土屋太鳳姉妹を起用した賃貸住宅仲介業「アパマンショップ」の新CM第1弾「店舗数No.1！物件数たくさん！」篇が、2024年11月20日より放映されている。【写真】土屋太鳳＆土屋炎伽、ノースリーブ姿で姉妹共演◆土屋炎伽＆土屋太鳳姉妹、新CMで共演2024年11月20日から2025年2月28日の期間放映される第1弾は、春の引越しシーズンに向けた内容に。さらに、2025年2月1日より放映される第2弾