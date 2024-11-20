Mizkanが協力するBS松竹東急の番組「お酢きびと」は「ミツカン presents Cheer酢！お酢きびと」にリニューアルした。初回放送は11月14日。放送後はTverでも配信される。「Cheer酢！お酢きびと」は、MCとしてなすなかにしの那須晃行さんと中西茂樹さん、アシスタントとして須田亜香里さんが出演する、お酢専門バラエティ番組。「酸っぱい」をこよなく愛する「お酢きびと」として登場する3人が、身近な外食チェーン店の看板メニュー