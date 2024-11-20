11月20日（水）発売の『デジタルカメラマガジン 2024年12月号』の一部を紹介する。今回の特集1は「ズーム全域で開放F2.8だからこその魅力が分かる総力大特集」だ。 【特集1】ズーム全域で開放F2.8だからこその魅力が分かる総力大特集 F2.8ズームレンズと言えば、大三元と呼ばれ、圧倒的なボケと高い解像力を持つ最高級のレンズだ。一方で近年ではミラーレスカメラ化やレンズ硝材の進化もあり、高嶺