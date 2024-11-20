日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）が１９日深夜に放送され、「令和のネオ不倫」を特集した。番組の冒頭で、司会の上田晋也はゲストの俳優・竹財輝之助（てるのすけ）に「ドラマの不倫男性役をおやりになることが多いでしょう」と話を振ると、竹財は「はい」とうなずいた。現在放送中の日本テレビ系「３年Ｃ組は不倫してます。」（火曜・深夜０時２４分）や、９月まで放送していたテレ