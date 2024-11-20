阪神・西勇輝投手が２０日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸３億円（推定）の現状維持でサインした。４年契約３年目となる来季に向けて「結果が全てなので、今年以上の成績を出していきたい」と闘志を燃やした。プロ１６年目の今季は２１試合の登板で６勝７敗、防御率２・２４。チーム最年長として先発ローテ陣を支えた。「風通しのいい、質問しやすい、アドバイスしやすいような…。今までも若手だ