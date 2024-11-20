■木村拓哉、濱田崇裕＆向井康二のYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です！』にゲスト出演 【動画】向井康二＆濱田崇裕のYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です！』に木村拓哉＆宮舘涼太がゲスト出演 木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズにて、Snow Manの向井康二と宮舘涼太、WEST.の濱田崇裕（濱は、異体字が正式表記）との4ショットを公開した。 木村は濱田と向井が