名脇役として数々の作品に出演した俳優の火野正平（ひの・しょうへい、本名・二瓶康一＝にへい・こういち）さんが１４日に死去した。７５歳。所属事務所が２０日、公式ホームページで発表した。２０１１年から出演したＮＨＫＢＳプレミアムの旅番組「にっぽん縦断こころ旅」は公式インスタラムを更新し、火野さんを追悼した。「１４年間にわたり『にっぽん縦断こころ旅』旅人として、“こころの風景”を訪ねてくださっ