【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アルバム『Chance』は、2025年1月15日にCDリリースも決定！ SuchmosのボーカルYONCEこと河西“YONCE”洋介が擁するロックバンド・Hedigan’s（ヘディガンズ）が、1stアルバム『Chance』を11月20日に配信リリースした。 アルバム『Chance』には、2024年に配信リリースされた「O’share」「カーテンコール」「グレー」を含む全10曲が収録さ