俳優の勝村政信（61）が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ドクターY〜外科医・加地秀樹〜」（30日午後9時）に、女優の富田望生（24）、田中偉登（24）、あかせあかりが出演する。この記事の写真を見るテレビ朝日系「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」のスピンオフ作品で、12月6日公開の「劇場版ドクターX FINAL」につながる新たな物語。富田は、愛すべきヘタレ外科医・海老名敬（遠藤憲一）の愛娘・彩を演じる。過去の「ドクターX