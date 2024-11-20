タレントの松本伊代が２０日までに自身のインスタグラムを更新し、家族ショットを披露した。松本は「とても天気が良かった１１月ゴルフ日和の日家族ゴルフ行ける時に行っとかないといつも楽しい」とグリーンでのオフショットを投稿。長男で俳優の小園凌央（りょお）と次男・隼輝（としき）さんとの写真や夫でタレントのヒロミの姿、ミニスカートのウェア姿などを掲載した。２人は１９９３年に結婚。これまでもＳＮＳで息