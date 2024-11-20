20日、欧州バレーボール連盟（CEV）が開催する欧州チャンピオンズリーグ（CL）のリーグラウンド第2節が行われ、石川祐希が所属するペルージャがフランスのサンナゼールと対戦した。 ペルージャは1戦目にチェコのチェスケー・ブジェヨヴィツェと対戦、石川はすべてのセットでコートに立ち、大事な初戦をストレートで勝利。一方のサンナゼールは1戦目にトル