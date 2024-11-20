「中欧班列」による輸入品を扱う鉄道駅免税店中国・武漢市17日、武漢市の漢口駅にある輸入品保税店で買い物をする鉄道利用客。（武漢＝新華社記者/邢広利）【新華社武漢11月20日】中国湖北省武漢市の漢口駅の輸入品保税店は、中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」で輸入された商品を扱い、「調達、輸送、販売」機能を集約している。ドイツやイタリア、トルコなど「中欧班列」沿線国家からの商品は、食品、飲料