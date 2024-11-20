俳優の火野正平（本名・二瓶康一＝にへい・こういち）さんが、14日に死去したことが分かった。75歳。東京都出身。葬儀は家族で行った。死去を受け、NHK BSプレミアム「にっぽん縦断 こころ旅」が追悼した。事務所によると、4月から持病である腰痛の治療に励んでいたが夏の腰部骨折を機に体調を崩した。「最期まで仕事復帰を願っておりましたが叶いませんでした自宅で家族に見守られ穏やかな最期でした」と伝えた。火野さ