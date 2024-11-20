敷島製パン（Pasco）は、世界で愛されるプレミアムチョコレートブランドのゴディバ ジャパン（以下、ゴディバ）と共同開発した「ショコラ＆キャラメリゼアーモンド」、「パン・オ・ショコラクリーム」、「ガトーショコラモアルー」の3アイテムを12月1日〜12月31日（11月19日から一部コンビニエンスストアで先行発売）まで、また、「ケーク・オ・ショコラ」を同12月1日限定出荷（店頭在庫の販売期間については、販売店によって異な