グラビアアイドルの桑島海空（20）が、20日発売の『週刊少年マガジン』51号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。ピュアな笑顔の水着ショットを披露した。【写真】ピュアな笑顔にヘルシーボディを披露した桑島海空桑島は2022年11月に『ヤングマガジン』で初水着グラビアに挑戦すると、ショートカットが似合うキュートなルックスと大迫力のプロポーションで“新時代のショートカット美少女”として一気に話題に。今回は