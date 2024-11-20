けさ、富山・氷見漁港では、本格的な寒ぶりのシーズンが始まったことを告げる「ひみ寒ぶり宣言」が出され、寒ぶり723本がずらりと並び、せり人や仲買人などの威勢の良い声が飛び交いました。今回の寒波の南下により、去年よりも1か月ほど早い宣言となり、重さおよそ7キロから15キロで例年並みだということです。仲買人「うれしいですね。今年も豊漁であればいいと思います」