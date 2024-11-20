「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」日清食品は、「日清の最強どん兵衛 鴨だしそば」を12月2日から発売する。1976年に誕生した「日清のどん兵衛」は、幅広い層の消費者に支持されている和風カップ麺のトップブランドとのこと。一昨年3月に発売した「日清の最強どん兵衛」シリーズは、麺、つゆ、具材、七味のすべてにこだわり抜いた商品で、いつもの「どん兵衛」よりもぜいたくな味わいを楽しめる。中でも、昨年12月に発売した「日清