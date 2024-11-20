明治安田生命は、来年1月6日から「ベストスタイル 健康キャッシュバック 循環器病 対策Pro」＜5年ごと配当付組立総合保障保険＞および、「循環器病 対策Pro」＜5年ごと配当付循環器病継続終身保障保険（無解約返戻金型）＞（以下、総称して同商品という）を発売する。同社は、2021年3月に国立研究開発法人国立循環器病研究センターと包括連携協定および共同研究事業契約を締結し、循環器病の制圧に寄与するための共同研究を進めて