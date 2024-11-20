michill×Kboardのユーザーと決める韓ドラシチュエーション対決、準決勝2戦目。今回の対戦は…【大大大好きな推し】v.s.【成長した姿で現れたキュートなのにかっこいい年下君】。 韓国ドラマファンもそうでない方も、自分がヒロインだったら「どちらとデートしたいか？」投票して教えてください。【詳細】他の記事はこちら【大大大好きな推し】v.s.【成長した姿で現れたキュートなのにかっこいい年下君】michill×Kboardのユーザー