2018年に「紀州のドン・ファン」と称された和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん＝当時（77）＝に覚醒剤を摂取させ殺害したとして、殺人罪に問われた元妻須藤早貴被告（28）の裁判員裁判が18日に和歌山地裁で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は当サイトの取材に対して「非常に厳しい求刑」との見解を示し、その理由や無罪となる可能性についても言及した。 【写真】