福岡厚生労働大臣が19日、建設現場を視察し安全対策を確認しました。厚労省の審議会は働く現場での安全衛生対策の見直しを行っていて、個人事業主の労災リスク軽減や、高齢者が働く環境の改善などを検討しています。福岡大臣は工事現場の視察を行い、作業員が気をつけているポイントなどを尋ね、安全対策を確認しました。