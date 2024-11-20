ウクライナ侵攻開始から1000日となる19日、大きな動きがあった。ロシア国防省は、ウクライナがアメリカが供与した長距離ミサイルで初めて領内を攻撃したと発表した。【画像】プーチン大統領が対抗か核兵器使用条件を引き下げ■米供与の長距離ミサイルウクライナ軍が使用ウクライナ軍関連のSNSで、19日に公開された映像だ。ロシア国防省は、ウクライナ軍がアメリカから供与された射程およそ300キロの長距離ミサイル「ATAC