神戸・北野の異人館では、クリスマスに向け、恒例の「世相サンタ」がお披露目されました。年末の風物詩「世相サンタ」。サンタの周りには今年の顔、前人未踏の５０‐５０＝５０本塁打・５０盗塁達成など記録ずくめのシーズンを送った大谷翔平選手とデコピン。選挙に揺れた今年をあらわすように、兵庫県の斎藤元彦知事や石破茂総理大臣、アメリカのトランプ次期大統領の姿も。岡山県倉敷市から訪れた人は「（この１年は）暗