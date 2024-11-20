デルタ航空は、機内でShake Shack（シェイクシャック）のハンバーガーを提供する。アンガス牛100％のパテにチーズをトッピングし、トマト、レタス、シャックソースなどのトッピングを添えた「シェイク・シャック・チーズバーガー」とチップス、ダーク・チョコレート・ブラウニーをセットで提供する。対象路線は飛行距離が900マイル以上の国内線ファーストクラスで、事前予約メニューとして搭乗7日前から24時間前まで、申し込みを受