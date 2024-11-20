ANAグループ各社は、「ANAにキュン！ BLACK FRIDAY！」を11月29日から12月1日まで開催する。年末年始を対象とした「ANA SUPRE VALUE SALE」を11月29日限定で開催する。また、国内線のプレミアムクラスセール、国内線特典航空券の減額マイル、ANAトラベラーズ 国内ダイナミックパッケージでツアーマイル2倍や専用プラン、ANAトラベラーズ ホテルで5倍マイルとホテルクーポン、ANAトラベラーズ アクティビティで5倍マイルなどを提供