出直し選挙で再選した兵庫県の斎藤元彦知事。就任２日目となる１１月２０日、自身に全会一致で不信任を突きつけた県議会の各会派へ、あいさつ回りを行っています。以前のように兵庫県庁に通う日々が戻った斎藤知事。（兵庫県・斎藤元彦知事）「（Ｑ県議に何を伝えたい？）新しく知事に就任しましたんで、まずはあいさつまわり。これからもしっかり議会側と対話をしながらやっていく思いを伝える」斎藤知事によるパワハラなど