◇エミレーツNBAカップキャバリアーズ117ー120セルティックス（2024年11月19日TDガーデン）NBAキャバリアーズは19日（同20日）に敵地でセルティックスと対戦。接戦で競り負けて今季初黒星を喫した。キャバリアーズは前回の試合までNBA歴代2位タイの開幕から15連勝を達成していた。NBA歴代単独2位の16連勝を目指して、昨季王者セルティックスとの一戦に臨んだ。「エミレーツNBAカップ」グループステージの一戦でもあっ