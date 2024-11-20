契約更改を終えて記者会見するDeNA・筒香＝20日、横浜市内の球団事務所DeNAの筒香嘉智外野手が20日、横浜市内の球団事務所で契約交渉に臨み、今季と同じ年俸3億円で更改した。来季が3年契約の2年目。4月に米球界から5年ぶりに復帰。7月に左肋骨の疲労骨折を負ったことも響き、レギュラーシーズンは57試合で打率1割8分8厘、7本塁打と低調だった。「勝負できる感覚が見つかった」と日本シリーズで調子を上げ、第5、6戦と連続し