牛レバーの加工食品を十分な加熱処理をせずに販売したとして、京都府警は２０日、大分県中津市の食肉加工会社「Ｍｅフードシステム」代表取締役（６６）ら２人を食品衛生法違反容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。府警は同日、同社を捜索した。捜査関係者によると、容疑者らは今年に入り、食品衛生法の規格基準で定められた加熱処理をしていない牛レバーの加工食品を仲介業者などに販売した疑い。京都市内の飲食店