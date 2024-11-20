LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」の絵文字を11月25日以降、順次リニューアルする。標準の絵文字が刷新されるのは7年ぶり。 今回のリニューアルでは、ユーザーのコミュニケーションの変化にあわせつつ、使いやすさを重視した。たとえば、ポジティブな表現だけではなく、スタンプでここ数年人気という「無言で圧をかける」「虚無感のある表情といったトレンドが取