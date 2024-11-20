[シンガポール ２０日 ロイター] - 暗号資産（仮想通貨）ビットコインが９万４０００ドルを突破して史上最高値を更新した。トランプ次期米大統領のＳＮＳ（交流サイト）運営会社が暗号資産（仮想通貨）取引プラットフォームのバクトを買収する方向で交渉を進めているとの報道が材料視されている。ビットコインは１９日の取引終盤に９万４０７８ドルを付けた。アジア時間２０日の取引では直近レートが９万２１０４ドル。英紙フ