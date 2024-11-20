ジャガーは「新時代」への移行を目指しロゴを刷新する/Aly Song/Reutersニューヨーク（ＣＮＮ）英ジャガーは１９日、新しいロゴを発表した。ジャガーは「新時代」への移行を目指し、全車種を電気自動車（ＥＶ）にする目標を掲げている。ジャガーは１０２年の歴史を誇る老舗自動車メーカー。全てを大文字でそろえたロゴから、「モダニズムの力強い賛美」である新たなロゴに変更する。新しいロゴは、米国の「ジャグ・ワー」よりも、