「メリーベリー ストロベリー フラペチーノ®」「メリーベリー ストロベリー ミルク」はいつまで？どんな味？左から「メリーベリー ストロベリー フラペチーノ®」Tallサイズのみ 687円（持ち帰り）、700円（店内利用）「メリーベリー ストロベリー ミルク」（Hot / Iced）Short 550円 、Tall 589円、Grande 633円、Venti® 678円（持ち帰り）、Short 561円 、Tall 600円 、Grande 645円 、Venti® 690円（店内利