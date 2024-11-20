千葉県松戸市の家電量販店から電気製品などを盗んだとして61歳の男が逮捕されました。男は20年ほどにわたって家電窃盗を繰り返していたみられています。無職の今野靖容疑者は7月、松戸市の家電量販店で充電ラジオなど15点、21万7000円相当を盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、今野容疑者は盗みをしたその日に買い取り業者に持って行き、換金していました。この買い取り業者には今野容疑者がおよそ20年にわ