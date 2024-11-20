Mayu Sakoda［東京２０日ロイター］ - 午前の東京株式市場で日経平均は、前営業日比１７２円０８銭安の３万８２４２円３５銭と反落した。米半導体大手エヌビディアの決算を控え手控えムードが広がる中、ウクライナ情勢を巡る地政学リスクが重しとなった。日経平均、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が総じて軟調に推移する中、物色はテーマ株や個別材料株に向かった。日経平均は６１円高と小幅続伸で寄り付いた後、前日終値を挟