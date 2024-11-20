LE SSERAFIM LE SSERAFIMが、2024年12月31日放送される『第75回NHK紅白歌合戦』へ出場することが発表された。LE SSERAFIMはデビューから1年経たずに2022年『第73回NHK紅白歌合戦』へ初出場を果たした後、2023年に2度目の出場を経て、今回デビュー初年度から3年連続出場という歴史的快挙を成し遂げた。 LE SSERAFIMは、2023年1月に日本1stシングル 'FEARLESS'で日本デビューし、オリコン週間シングルランキングとオ