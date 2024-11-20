球団発表独立リーグの九州アジアリーグ「火の国サラマンダーズ」は20日、元広島の山口翔投手が任意引退したことを発表した。熊本市出身の山口は熊本工に進学。同郷の同級生、九州学院の村上宗隆（現ヤクルト）としのぎを削った。3年時の2017年の選抜高校野球大会に出場。同年のドラフト2位で広島に入団した。広島では、2年目の2019年5月30日のヤクルト戦（神宮）でプロ初先発。7回2死から村上に左安打を許すまで、無安打に抑