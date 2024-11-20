◆第４４回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝１１月２０日、栗東トレセンジャスティンパレス（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）は坂路で単走追い。５４秒６―１２秒６だった。集中力が出て、まさに大一番の前という雰囲気だ。杉山晴調教師は「先週にクリスチャン（デムーロ騎手）で負荷をかけてもらいましたし、中３週で輸送もある。指示通りです。力がみなぎ