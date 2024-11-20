昨日19日(火)は近畿各地で12月並みの寒さとなり、比良山・初冠雪の便りも届きました。今日20日(水)から明後日22日(金)は昼間の寒さが少し和らぎますが、土日は再び気温が低下。広範囲で寒くなり、北部の標高の高い山では雪が降る可能性もあります。その後も短い周期で寒気が流れ込み、日中でもコートやダウンが活躍する日が増えてきそうです。今週は気温急降下一気に冬の足音が聞こえるくらいにこれまでの高温傾向から一転し、今