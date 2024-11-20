このお話は、著書・たに(@tanidesu__)さんがアパレルで販売員をしていたころ、万引き犯と遭遇したときの体験談です。万引き犯を追い詰めた たにさんと店長。ところが、店舗内で大騒ぎされてしまい、店長は独断で犯人へ"出禁"を言い渡します。こわい思いをしてしまった たにさんでしたが、店長の言葉に救われます。『万引きおばさんをつかまえろ！』をダイジェスト版でごらんください。 ©tanidesu__ ©tani