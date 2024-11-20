【「スラッグのシスターディフェンス」/「クリオネのボムボムスイーパー」】 11月20日12時（JST）よりSteamストアページ公開 MUTANは、11月20日12時（JST）にSteamにて、3vs1非対称型バトルゲーム「グーニャモンスター」の派生タイトルであるカジュアルゲーム2本のSteamストアページを公開し、ウィッシュリストの登録受付を開